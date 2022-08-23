Диверсант планировал теракт во время референдума в ДНР

В ДНР задержали диверсанта, который планировал совершить теракт во время референдума о присоединении к России, заявил пресс-офицер министерства государственной безопасности (МГБ) республики Михаил Попов. По его словам, мужчину завербовали украинские спецслужбы в Чехии, сообщили «Известия».

«В Министерство государственной безопасности ДНР обратился гражданин Украины Карпенко Евгений, который сообщил, что, находясь на заработках на территории Чешской Республики, был завербован украинскими спецслужбами», — рассказал Попов.

Пресс-офицер МГБ добавил, что в Чехии украинца обучили минному делу. Спецслужбы также провели обучение по огневой подготовке. После этого диверсанта отправили в Донецкую Народную Республику.

По данным ТАСС, на пресс-конференции присутствовал и сам Евгений Карпенко. Он рассказал, что должен был заложить взрывное устройство в здании Володарской администрации. За это ему пообещали выплатить две тысячи евро.

Участники местной диверсионной группы совершили покушение на замглавы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. Он добавил, что Телегин выжил, с ним все в порядке.