Украинский разведчик рассказал о консультациях с США перед стрельбами HIMARS. Оказывается, американцы могли наложить вето на любую цель ВСУ. То, что они не стали отменять бесчеловечные удары по СИЗО в Еленовке, еще раз подтвердило: Соединенные Штаты воюют с Россией жизнями украинцев, да еще и зарабатывают на этом.

США командуют целями ВСУ

Представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий признал тесное сотрудничество с США при нанесении огневых ударов. Украинские разведчики постоянно обсуждали с заокеанскими коллегами цели — перед тем, как стрелять по ним из РСЗО HIMARS. Последний раз новые реактивные системы залпового огня ВСУ получили 1 августа этого года, предыдущие поставки американского вооружения были в июле.

Скибицкий так и не смог пояснить, используют ли ВСУ британские и американские космические технологии при атаках. При этом украинец заявил, что ВСУ получают хорошие спутниковые снимки в режиме реального времени. Перед запуском ракет непременно происходят детальные консультации между сотрудниками разведок США и Украины. Если Вашингтон недоволен выбранной целью, он может остановить любой удар, отметил представитель главного управления разведки минобороны Украины в интервью The Telegraph.

Главным из трех западных партнеров Украины Скибицкий назвал Польшу: по его словам, она оказывает 90% военной помощи. Также ВСУ помогают США и Великобритания. Причем последняя якобы помогает информацией и оборудованием в разоблачении и поимке шпионов-диверсантов, цель которых — уничтожать западное вооружение.

Источник фото: wikipedia.org

Американцы воюют жизнями украинцев

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с «360» отметил, что заявление Скибицкого о консультациях с США перед нанесением огневых ударов РСЗО HIMARS — хвастовство и бахвальство. Украинская сторона явно пытается показать, что за спиной ВСУ стоят Соединенные Штаты Америки и они вместе воюют с Россией. И это действительно так, есть только один нюанс.

США воюют не вместе с Украиной против России, нет. Американцы воюют с русскими жизнями украинцев. Есть за бахвальством украинской разведки и вполне реальная картина: Украина является инструментом в руках Соединенных Штатов. Мало того, что США передают ВСУ координаты тех целей, которые поражает HIMARS, американцы еще и руководят расчетами реактивных систем залпового огня Виктор Литовкин. военный обозреватель

Литовкин добавил: украинский разведчик вольно или невольно признал, что американцы воюют на украинской земле своей, американской техникой. В принципе, действия США на Украине и так не были ни для кого тайной, однако теперь они получили официальное подтверждение со стороны деятеля украинских вооруженных сил. Не исключено, что недавний удар РСЗО HIMARS по СИЗО в Еленовке также был произведен с одобрения Соединенных Штатов. Они же могли и передать ВСУ координаты цели с американского спутника.

Военный обозреватель убежден: бессмысленно надеяться, что США утратят интерес к Украине и перестанут ей помогать. Эта страна нужна, чтобы изматывать российские человеческие, экономические, финансовые, политические и информационные резервы. К тому же представлять Россию как агрессора выгодно Соединенным Штатам. Поставки оружия приносят неплохие барыши в этом бизнесе на крови. Ведь за всю заокеанскую «помощь» стране или тому, что от нее останется, придется расплачиваться.

Источник фото: wikipedia.org

Запад виновен в обстрелах Донбасса

Директор музея войск ПВО в поселке Заря Юрий Кнутов заявил, что американские военные советники несут полную ответственность за атаки украинских боевиков из реактивной системы залпового огня HIMARS по мирному населению Донбасса. ВСУ получают информацию с американских, британских и других спутников, что позволяет им выбирать цели и наносить удары.

Если мы говорим, какая лежит ответственность на американских военных советниках за удары, которые наносятся по Донецку и другим мирным объектам, то это ответственность стопроцентная. Последние заявления только подтверждают те опасения, о которых говорят руководители республик Донбасса Юрий Кнутов. военный эксперт

Однако на Западе не последует никакой реакции на признание о консультациях Украины с США перед ударами из HIMARS — зарубежные СМИ просто не рискнут публиковать эту информацию, заключил Кнутов.