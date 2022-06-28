Директор «Кредмаша» в Кременчуге подтвердил удар ВС России по заводу, а не по ТЦ

Директор завода «Кредмаш» в Кременчуге подтвердил, что ВС России ударили по предприятию. Кадры с последствиями этого удара, опубликованные украинскими СМИ, появились в Telegram-канале Shot.

Из-за детонации боеприпасов к западному оружию в ангаре в районе Кременчугского завода дорожных машин, по которому ударили ВС России, огонь перекинулся на расположенный неподалеку торговый центр. Он не функционировал. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявил, что администрация ТЦ «Амстор» нарушила правила действий во время воздушной тревоги, не став закрывать торговый центр. Об этом написал ТАСС.

О высокоточном ударе по ангарам с оружием, поступившим из США и стран Европы, Минобороны сообщило на утреннем брифинге. Отмечалось, что вооружение и боеприпасы, которые держали на складе для последующей отправки украинской группировке войск в Донбассе, удалось поразить.

Украинские СМИ, а вслед за ними и западные заявили, что Россия «ударила по переполненному торговому центру». По мнению политолога Евгения Михайлова, подобные обвинения появляются на фоне того, что Западу просто «нечем ответить своим гражданам», которые вынуждены страдать из-за многомиллиардных затрат на помощь Украине, при том что часть вооружения уничтожается российской армией, даже не успев поступить на линию фронта.