Подразделения ВСУ на Лисичанском направлении находятся в печальном положении из-за нехватки продуктов питания. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Его заявление процитировали в Telegram-канале ведомства.

«В действующих на Лисичанском направлении подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ [сложилась ]критическая ситуация с продовольствием», — сказал он.

По его словам, многие военнослужащие из этих подразделений дезертируют и оставляют позиции. На такой отчаянный шаг их толкает голод.

Конашенков также сообщил, что Вооруженные силы России проводят наступательные действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. За последние сутки в ходе выполнения задач спецоперации в этой зоне был нанесен численный урон противнику. По словам Конашенкова, большие потери понесла 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ. 108-й батальон этого подразделения удалось полностью разгромить.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник поделился личными данными о массовой сдаче украинских военных в плен под Лисичанском. Это заявление дипломата процитировал RT.