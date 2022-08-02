Девушка стала жертвой нового обстрела Донецка со стороны ВСУ. Видео

Украинские военные нанесли очередной удар по Донецку. Под огнем оказался центр города. Жертвой прилета стала продавщица магазина. Ранения получил еще один местный житель. «360» публикует видео с последствиями атаки на столицу ДНР.

Во время обстрела осколки попали в жилой дом, на первом этаже которого располагается магазин. В результате смертельные ранения получила девушка, которая работала там продавцом.

Известно о еще одном пострадавшем. Это мужчина, он находился за рулем своего автомобиля, когда ВСУ открыли огонь. В лобовое стекло машины попал осколок. Пострадавшего вытащили из салона очевидцы ЧП.

Сегодня утром мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram об обстрелах Кировского района. После этого в районе ледового дворца «Лидер» обнаружили мины ПФМ-1 «Лепесток». Они наносят тяжелые травмы. Пострадавшим от них часто ампутируют конечности.