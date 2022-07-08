Девочка в ДНР получила куклу в подарок от «Доброго дела». Это стоило ее эмоций

Девочка в Донецкой Народной Республике получила в подарок куклу от волонтеров движения «Доброе дело». Эмоции ребенка после получения игрушки сняли на видео.

На кадрах видно, что взрослые столпились возле пункта забора воды, игрушки их не интересуют. Но детство у детей должно продолжаться, поэтому девочке подарили куклу.

Она около минуты смотрела на подарок с широко открытыми глазами, боясь оторваться от вожделенного сюрприза.

Накануне гуманитарную помощь в рамках акции «Доброе дело» из Подмосковья получили нуждающиеся жители населенного пункта Угледар в ДНР.

Акцию «Доброе дело» поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Присоединиться может каждый житель региона. Узнать о расположении ближайшего пункта сбора и о том, какая помощь нужна, можно на сайте volontermo.ru.