Девочка попала в реанимацию из-за обстрела Макеевки со стороны ВСУ

Вооруженные формирования Украины обстреляли центр Макеевки. В результате атаки пострадали трое детей, одна девочка оказалась в реанимации. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«В Макеевке ранен ребенок. В результате обстрела ВФУ по улице Ленина получила тяжелое ранение девочка 2016 года рождения. В настоящее время она находится в реанимации», — написал штаб в своем Telegram-канале.

Позже появилась уточненная информация о еще одном пострадавшем ребенке. Под обстрел попала территория школы № 56 на улице Заслонова. Оттуда в больницу отправили девочку 2009 года рождения. Еще через некоторое время штаб сообщил о третьем раненом ребенке.

«В результате обстрела ВФУ в Макеевке, на территории школы № 56, число раненых детей возросло до трех: мальчик 2009 года рождения, девочка 2009 года рождения и девочка 2016 года рождения», — уточнили в посте.

Ранее Следственный комитет России завел два уголовных дела на военнослужащих ВСУ. Расследование касается обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР, при которых применять запрещенные методы и средства ведения боевых действий.