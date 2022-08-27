Девочка и мальчик погибли при обстреле поселка Куйбышево со стороны ВСУ

Девятилетний мальчик и девочка в возрасте год и восемь месяцев погибли при вчерашнем обстреле поселка Куйбышево в Запорожской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

ВСУ ударили по небольшому поселку, находящемуся далеко от линии боевого соприкосновения, американскими ракетами HIMARS. Жертвами стали пять человек.

«Погибли ни в чем не повинные дети, которые жили в поселке, где нет никаких военных объектов», — подчеркнул член главного совета ВГА.

Он добавил, что по Куйбышеву «было шесть прилетов».

«То есть они целый пакет отправили по этому поселку. В переводе на деньги этот пакет стоит 900 тысяч долларов. Была разрушена пятиэтажка: пятый этаж был снесен полностью, четвертый частично», — сообщил Рогов.

В Запорожской области ВСУ регулярно обстреливают Энергодар, где располагается крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция.