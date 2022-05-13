Девятилетние сестры-близнецы из-за психотравмы не смогли эвакуироваться из Рубежного

Луганский город Рубежное стал местом заточения для девятилетних сестер-близнецов. После атаки войск Украины они боятся выходить из подвала, из-за чего вся семья не может эвакуироваться, рассказало РИА «Новости».

Два месяца назад в их дом попала украинская ракета. Было обычное утро, Вика и Лера играли, а их родители занимались хозяйством.

«Было очень страшно. Очень. Мы схватили вещи, какие были, и побежали в подвал», — рассказала мама.

Источник фото: РИА «Новости»

Сейчас они живут в подвале учебного заведения. Раньше здесь проводились занятия по каратэ и стрельбе, а теперь люди укрываются от бомбежек. Они спят на сдвинутых стульях и столах, укрывшись одеялами, питаются продуктами из гуманитарной помощи, которые готовят на костре во дворе. В бомбоубежище приходится тепло одеваться — даже в мае там настолько холодно, что идет пар изо рта.

Близнецы сильно испугались, когда в их дом попала ракета. Теперь они не выходят из подвала даже во двор. Сначала вылазки предпринимала Вика, потом, наоборот, Лера. Из-за сильной психологической травмы девочек семья не может переехать в более безопасное место.