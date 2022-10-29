Девять снарядов HIMARS и восемь ракет HARM уничтожили в ходе СВО за сутки | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 15:20 Девять снарядов HIMARS и восемь ракет HARM уничтожили в ходе СВО за сутки Минобороны: российские военные уничтожили 9 снарядов HIMARS и 8 ракет HARM за сутки Википедия

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Девять снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS сбили за сутки в воздухе в районах Новой Каховки, Ольгино и Отрадокаменки Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в районах Зеленовки и Антоновки в Херсонской области и в районе Свистуновки (Луганская Народная Республика) российские военные сбили восемь американских противорадиолокационных ракет HARM.

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За последние 24 часа средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников в районах Араповки, Сватова, Раевки, Рудова (ЛНР), Еленовки и Шевченко в Донецкой Народной Республике, в районе населенного пункта Бурчак в Запорожской области, а также близ Новокаменки, Мылового, сел Клапая и Чаривное в Херсонской области, заключили в министерстве.

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В Николаевской области российские военные сбили украинский МиГ-29.