Спецоперация 17 ноября 2022, 20:45 Девять регионов Украины остались без стабильной мобильной связи Министр Украины Федоров сообщил о перебоях с мобильной связью в девяти регионах Unsplash

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После ракетных ударов без стабильной мобильной связи остались девять регионов Украины, об в Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В регионах сети работают максимум на 80% мощности.

«В Одесской области работают 38% сетей. В Николаевской области — 67%, в Хмельницкой и Волынской областях — 69%, в Черниговской области — 77%, в Киевской области — 78%, в Закарпатской области — 79%, во Львовской области — 81%, в Винницкой области — 82%», — сообщил украинский министр.

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Энергетики за сутки смогли восстановить работу трех тысяч базовых станций, связь появилась в Хатьковской, Житомирской областях страны, отметил Федоров.

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Самый массированный удар по энергетической структуре Украины Россия нанесла 15 ноября. Ракеты поразили объекты украинской энергосистемы, отметил министр энергетики Герман Галущенко.

В результате масштабной ракетной атаки на Украине оказались повреждены более 30 объектов инфраструктуры. Ущерб на каждом из пострадавших объектов оценивают специалисты.