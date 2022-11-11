11 ноября 2022, 13:36
Девять пунктов управления украинских военных поразили за сутки в ходе спецоперации
Минобороны: российские военные поразили 9 пунктов управления ВСУ за сутки
Российские военные за сутки поразили девять пунктов управления ВСУ. О этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что удары по объектам наносили оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетчики и артиллеристы, они успешно справились с боевыми задачами.
Девять пунктов управления противника уничтожили в районах населенных пунктов Новая Каменка и Правдино в Херсонской области, Новопетровка, Терновые Поды в Николаевской области, Ивановка и Крахмальное в Харьковской области, а также Бахмутское, Клещеевка и Новоселка в ДНР.
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Кроме того, российские военные поразили 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 176 районах.
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В Минобороны отметили успехи в контрбатарейной борьбе. Так, ВС РФ подавили взвод американских буксируемых гаубиц М777 в районе Золочева в Харьковской области, а в районе населенного пункта Невское в ЛНР — взвод украинских самоходных гаубиц «Акация».
Специальная военная операция РФ на Украине
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