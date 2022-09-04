Все новости

Важное

04 сентября 2022, 10:56

Фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Путина на саммит G20

Мир

04 сентября 2022, 10:49

Германию предупредили о полном блэкауте этой зимой

Реклама

Общество

04 сентября 2022, 10:38

Премьеру сериала по «Властелину колец» посмотрели 25 млн человек

Мир

04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Штаб теробороны ДНР: девять человек ранены из-за обстрелов ВСУ за сутки

Читать 360tv в

Девять человек получили ранения в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 3 сентября до 08:00 4 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики 9 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Реклама

По данным штаба, что украинские военные атаковали Евгеновку в Великоновоселковском районе, Донецка. В результате обстрела были ранены два человека.

Реклама

Кроме того один житель Донецка получил ранение, наступив на сброшенную ВСУ запрещенную противопехотную мину нажимного действия ПФМ-1 «Лепесток».

ВСУ обстреляли также Куйбышевский район Донецка, на улице Миргородской пострадали автомобили и жилые дома, добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что украинские войска утром 4 сентября обстреляли Донецк. Было выпущено в общей сложности 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

ДНР

ВСУ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама