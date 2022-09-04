Спецоперация 04 сентября 2022, 08:34 Поделиться Telegram

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Viber Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов Штаб теробороны ДНР: девять человек ранены из-за обстрелов ВСУ за сутки РИА «Новости»

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Девять человек получили ранения в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 3 сентября до 08:00 4 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики 9 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

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По данным штаба, что украинские военные атаковали Евгеновку в Великоновоселковском районе, Донецка. В результате обстрела были ранены два человека.

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Кроме того один житель Донецка получил ранение, наступив на сброшенную ВСУ запрещенную противопехотную мину нажимного действия ПФМ-1 «Лепесток».

ВСУ обстреляли также Куйбышевский район Донецка, на улице Миргородской пострадали автомобили и жилые дома, добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что украинские войска утром 4 сентября обстреляли Донецк. Было выпущено в общей сложности 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

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