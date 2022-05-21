Детскую больницу Херсона обеспечили лекарствами на три месяца

Текущего запаса лекарств в Херсонской детской больнице хватит на три месяца. Об этом рассказал координатор «Единой России» по молодежной политике Игорь Кастюкевич. Его слова процитировал ТАСС.

«В детскую клиническую больницу Херсона по линии партии „Единая Россия“ мы завезли необходимые лекарственные средства с запасом на три месяца», — сказал он.

По словам Костюкевича, «Единая Россия» также участвовала в эвакуации мирных жителей. Всего сторонникам партии удалось организовать вывоз более 400 человек. Их эвакуировали на территорию России.

Кроме того, «Единая Россия» привезла гуманитарную помощь детскому дому Херсона. Сторонники партии привезли для организации медикаменты и необходимые товары.

Ранее Костюкевич заявил, что в Херсонскую область подключили интернет. Оптоволоконные коммуникации провели из Крыма. Небольшие перебои с телевидением и мобильной связью в регионе пока не устранены полностью.