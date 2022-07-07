Украинские боевики заминировали детский сад в Славянске

Сотрудники детского сада «Тополек» в Славянске Донецкой Народной Республики оказались заложниками украинских боевиков. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, здание учреждения националисты заминировали.

Он подчеркнул, что мирное население боевики рассматривают в качестве расходного материала для провокации против российских войск.

Привести в действие взрывные устройство националисты планируют после начала артиллерийских ударов по военным объектам Украины, чтобы впоследствии Вооруженные Силы России в неизбирательных ударах по гражданским объектам.

«Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что указанную провокацию со стороны украинских властей о якобы „бесчинствах русских“ планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах», — подчеркнул Мизинцев.

Генерал-полковник добавил, что это очередное доказательство циничного отношения киевского режима к своим людям.