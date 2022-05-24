«Детские игрушки и автоматы». Обжитые подземелья «Азовстали» показали на видео

Украинские боевики запрещенного в России батальона «Азов»* находились в подземельях металлургического комплекса «Азовсталь» в Мариуполе вместе со своими детьми и женами. Видео в Тelegram-канале показал военный корреспондент Игорь Жданов.

В женской части катакомб находились столы с косметикой, детскими игрушками, одеждой, продуктами питания. Судя по мискам на полу, в помещениях вместе с людьми находились и домашние животные.

Помимо бытовой утвари военкор обнаружил в подземельях стрелковое оружие, гранатомет, военную атрибутику и экипировку, что указывает на воинственность женщин.

Минобороны РФ объявило о полном освобождении «Азовстали» 20 мая. С территории комбината за четыре дня вышли почти 2,5 тысячи националистов.

В настоящие время российские саперы заняты разминированием «Азовстали».

* Батальон «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.