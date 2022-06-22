Детская музыкальная школа и жилые дома пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ оказались повреждены жилые дома и здание детской музыкальной школы. Об этом в Telegram сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Пострадал ряд жилых домов по улицам Артема и Щорса. В здании музыкальной школы повредило крышу и остекление.

Согласно сводке представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, 22 июня ВСУ обстреляли Киевский район уже девять раз. В 05:00 по нему выпустили 14 мин калибром 120 миллиметров, в 07:45 — четыре снаряда калибром 155 миллиметров. За следующие полтора часа произошло семь обстрелов. Один раз, ранним утром, ВСУ также ударили по Петровскому району Донецка — по нему выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра.