Детсадовец из Одессы показал на рисунке войну России и Украины против США

Один из детей в одесском садике нарисовал рисунок на тему: «Россия и Украина воюют против США». Видео показали пользователи социальных сетей.

Россия начала специальную операцию по защите народа Донбасса 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия готова пойти на переговоры с Украиной для урегулирования конфликта мирным путем, но исключительно на собственных условиях. Также это намерение российских властей подтвердил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с американским коллегой Энтони Блинкеном сказал, что западные страны поставками летальных вооружений лишь затягивают конфликт и увеличивают ненужные людские жертвы.

Глава ведомства пообещал, что РФ полностью выполнит задачи, поставленные Владимиром Путиным в рамках специальной операции.