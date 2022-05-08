«Детятки идут, а он там лежит». Женщина рассказала о встрече с военным ВСУ при обстрелах Мариуполя

Во время ожесточенных боев в Мариуполе местная жительница Светлана Владимировна лицом к лицу встретилась с украинским военным. Рискуя собственной жизнью, она вышла из подвала, чтобы найти воду и принести детям. Свою историю она рассказала «360».

«Я просто ходила, как на разведку. У меня дома говорят: „Ты у нас разведчица“», — сказала женщина.

Светлана дошла до парка Петровского и там встретила боевик ВСУ, готового стрелять.

«Вот этот украинский [военный] лежит на полу, а потом приподнялся и говорит: „Туда дальше не ходи, туда ходить нельзя“. А сам лежит, и у него вот эта ракета, такая здоровая. А пять штук лежат на обочине, на тротуаре. Детятки идут, а он там лежит. Я ему кричу: „Не воюй, уходи с нашей территории, пойди скажи своим властям, чтобы они ушли и нас не били, не бейтесь. Сделайте договор, чтобы был мир“», — рассказала она.

Боевик ответил женщине на украинском, запретив идти в сторону парка.

«Я говорю: „Как — мне нельзя? Я в своем городе, мне надо идти“. А он меня не пустил», — сказала Светлана.

Пенсионерка понимала, что может погибнуть, и не подходила к военному. Кричала ему, чтобы они прекратили обстреливать мирных людей.

«Ангел-хранитель, наверное, меня охранял. Он меня не тронул, но он лежал с этим дышлом», — сказала она.