Дети украинских беженцев стали кричать нацистские лозунги в Болгарии

В Сети распространился ролик, на котором дети украинских беженцев в Болгарии выкрикивают нацистские лозунги об Украине и ругаются нецензурной бранью. Дети, судя по всему, не видят в этом ничего плохого — они смеются над собственным поведением.

Ролик появился в социальных сетях, и разошелся по разным пабликам и Telegram-каналам.

Как указано в описании видео, все происходит в детском лагере в Болгарии, где отдыхают дети украинских беженцев. На кадрах ребята сидят за длинным столом и едят. Одна из девочек решила «поднять тост» за Украину, а другие дети лозунгами поддерживали ее слова.

Когда девочка заговорила о России и о российском президенте Владимире Путине, остальные дети стали выкрикивать нецензурные слова. Все это сопровождалось смехом.

Украинские полицейские за пять месяцев выявили 12 случаев торговли людьми, заявила в конце июля заместитель главы МВД Украины Екатерина Павличенко. В трех из них фигурировали дети. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия располагает данными о торговле украинскими женщинами и детьми на Западе. Он призвал международные организации обратить внимание на эту проблему и взять ситуацию на контроль.