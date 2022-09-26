Дети пострадали при обстреле Горловки | 360°

Спецоперация 26 сентября 2022, 07:57 Поделиться Telegram

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Viber Дети пострадали при обстреле Горловки Глава администрации Горловки Приходько сообщил о двух пострадавших под обстрелом детях РИА «Новости»

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Украинские войска атаковали центр Горловки. Обстрел вели по школе, аптеке, газопроводу и жилым домам. Пострадали два ребенка, сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Иван Приходько.

«По предварительной информации, вследствие обстрела Центрально-городского района Горловки (проспект Ленина) ранения получили двое детей», — написал он.

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Вооруженные силы Украины напали на Горловку 26 сентября в 07:06. Они обстреляли город шестью снарядами «натовского» калибра — 155 миллиметров. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, удары нанесли из Дзержинска.

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Снаряды повредили троллей на пересечении улицы Беспощадного и проспекта Победы, остекление школы № 31 с предоставлением дошкольного образования, аптеки и остановочного павильона на проспекте Ленина, окон в жилом доме на улице Краношапки. Кроме того, загорелся газопровод на улице Стаханова. Спасатели выехали на место.

В воскресенье ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки. Пострадали два члена выездной избирательной комиссии.

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