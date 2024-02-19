19 февраля 2024, 09:39
«Дети нас не забывают». Российские бойцы прочитали письма от школьников
Минобороны показало на видео чтение детских писем бойцами СВО
Минобороны показало видео, на котором участники спецоперации читают письма учащихся школы при посольстве России в США. Послания, преодолевшие половину земного шара, военнослужащим раздали в момент редкого затишья.
«Радует, что наши дети нас не забывают. Спасибо всем нашим российским друзьям, родителям, соотечественникам, которые нас поддерживают», — отметил военнослужащий ВС РФ с позывным Батарейка.
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Бойцам также показали видеообращение третьеклассницы Варвары, которое сильно их растрогало. Они записали ответ, в котором заверили, что им очень приятно слышать слова поддержки и что ВС России действительно победят, во многом благодаря детям.
«Наши деды защищали нас, а мы будем защищать вас», — резюмировали военнослужащие.
Ранее с участниками спецоперации встретились ученики школы № 21 в Подольске. Дети пообщались с бойцами, примерили бронежилеты и привезенные бойцами осколки настоящих боеприпасов, а также написали письма на передовую.
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