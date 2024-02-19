Спецоперация 19 февраля 2024, 09:39 «Дети нас не забывают». Российские бойцы прочитали письма от школьников Минобороны показало на видео чтение детских писем бойцами СВО

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Минобороны показало видео, на котором участники спецоперации читают письма учащихся школы при посольстве России в США. Послания, преодолевшие половину земного шара, военнослужащим раздали в момент редкого затишья.

«Радует, что наши дети нас не забывают. Спасибо всем нашим российским друзьям, родителям, соотечественникам, которые нас поддерживают», — отметил военнослужащий ВС РФ с позывным Батарейка.

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Бойцам также показали видеообращение третьеклассницы Варвары, которое сильно их растрогало. Они записали ответ, в котором заверили, что им очень приятно слышать слова поддержки и что ВС России действительно победят, во многом благодаря детям.

«Наши деды защищали нас, а мы будем защищать вас», — резюмировали военнослужащие.

Ранее с участниками спецоперации встретились ученики школы № 21 в Подольске. Дети пообщались с бойцами, примерили бронежилеты и привезенные бойцами осколки настоящих боеприпасов, а также написали письма на передовую.