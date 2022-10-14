Дети Ямала своими руками сделали подарки для мобилизованных | 360°

Все новости

Мир

15 октября 2022, 21:23

Генсек ОПЕК назвал верным решение о сокращении добычи нефти

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Реклама

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Москва

15 октября 2022, 21:17

Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД

Мир

15 октября 2022, 20:58

Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации

Мир

15 октября 2022, 20:54

Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными

Мир

15 октября 2022, 20:54

США призвали отказаться от трех ключевых союзников

Москва

15 октября 2022, 20:54

Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы

Подмосковье

15 октября 2022, 20:44

Фестиваль-конкурс «Хрустальный башмачок — дети» прошел в Луховицах

Спецоперация

14 октября 2022, 14:49

Дети Ямала своими руками сделали подарки для мобилизованных

Читать 360tv в

Учащиеся дома творчества в Губкинском решили поддержать мобилизованных солдат. Дети своими руками создают для них открытки и пишут письма. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Администрация детской студии организовали акцию «Письмо солдату», в которой приняли участие 20 воспитанников. Дети желали военным здоровья и смелости, благодарили их.

Реклама

«Мы сегодня рисовали рисунки и писали письма с теплыми пожеланиями солдатам. Поблагодарили их за смелость, отвагу, мужество», — рассказала воспитанница дома творчества.

Реклама

Авторы:

Дети

Военные

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама