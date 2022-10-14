Дети Ямала своими руками сделали подарки для мобилизованных | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 14:49 Поделиться Telegram

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Viber Дети Ямала своими руками сделали подарки для мобилизованных

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Учащиеся дома творчества в Губкинском решили поддержать мобилизованных солдат. Дети своими руками создают для них открытки и пишут письма. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Администрация детской студии организовали акцию «Письмо солдату», в которой приняли участие 20 воспитанников. Дети желали военным здоровья и смелости, благодарили их.

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«Мы сегодня рисовали рисунки и писали письма с теплыми пожеланиями солдатам. Поблагодарили их за смелость, отвагу, мужество», — рассказала воспитанница дома творчества.

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