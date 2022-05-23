Дети беженцев из ЛНР и ДНР начали учиться школе Благовещенска

Одиннадцать новых учеников начали учебу в школе № 12 в Благовещенске. Это дети беженцев из Донбасса, которые прибыли в регион, сообщило правительство Амурской области.

В администрации отметили, что эту школу выбрали не случайно. Ее рекомендовали родителям из-за близкого расположения учреждения к пункту временного размещения беженцев.

Шестеро детей — ученики начальных классов, остальные будут учиться в средней школе не старше восьмого класса. Им рассказали о пропускной системе, показали кабинеты, столовую и спортивный зал. Также школьникам выдали необходимые для учебы принадлежности.

«Сейчас мы будем работать с ребятами в ускоренном темпе, чтобы с 1 сентября они влились в учебный процесс вместе с другими учениками», — рассказал директор учреждения Дмитрий Продашанов.

В правительстве уточнили, что учителя выяснят, какой уровень подготовки у новых учеников. Некоторым из них придется повысить его в течение июня, так как несколько месяцев они пропускали занятия.

Также детям выдадут универсальную карту школьника «Пионер», а учеников начальной школы обеспечат бесплатным питанием.