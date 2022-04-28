Там, где в Херсоне упала украинская ракета, обнаружили деталь со штампом технического контроля ОТК и номером 43003500100 N 100229. Речь идет о месте, которое прошедшей ночью обстреляли РСЗО «Ураган» и «Точками-У».

Российские силовики сообщили РИА «Новости», что упавшая ракета была не кассетная, а фугасная. Ее обломки зафиксировали на фото и видео.

Ранее сообщилось, об ударах ракетами «Точка-У» и РСЗО «Ураган» в Херсоне. Речь шла о районе телецентра. При этом, по данным сотрудника силовых структур России, никто не пострадал. Телевышка после обстрелов устояла, с помощью нее ведется трансляция российских радио и телеканалов.

Зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов объявил, что с 1 мая регион переходит на рублевые расчеты. По его словам, область больше не вернется под контроль Украины.