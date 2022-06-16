Десятки вспышек гепатита А зафиксировали в регионах Украины с биолабораториями США

Несколько десятков вспышек гепатита А зафиксировали в 12 регионах Украины, где находятся биолаборатории США. Об этом рассказал начальник войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов, передал ТАСС.

«За период с 2017 года по настоящее время в 12 областях Украины, в которых расположены и функционируют биологические объекты, подконтрольные Пентагону, было зафиксировано несколько десятков вспышек гепатита А», — сообщил Кириллов.

Всего за последние пять лет в этих регионах Украины, где работали американские биолаборатории, заболели более 10 тысяч человек, сказал начальник войск РХБЗ.

Власти Украины так и не установили причину большинства этих вспышек, отметил Кириллов.

Роспотребнадзор и Ростуризм предупреждали о вспышке гепатита A на Украине еще в начале 2018 года. Тогда украинский Минздрав настаивал, что говорить об эпидемии преждевременно, писал RT.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ранее заявила, что с деятельностью биолабораторий США на Украине, возможно, связано распространение в мире не только различных гепатитов, но и обезьяньей оспы, передавало РИА ФАН.