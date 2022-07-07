Десятки сторонников России нашлись в Верховной раде

Спецоперацию России на Украине готовы поддержать многие представители украинской власти. Возможности перейти на сторону РФ и освобожденных территорий ждут десятки людей.

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива описал сложившуюся среди высшего руководства в Киеве ситуацию в своем Telegram-канале.

«Уже как минимум три народных депутата Украины покинули Верховную раду, и двое из них уже активно работают с Российской Федерацией по освобождению Украины от преступного марионеточного режима Зеленского», — заявил он.

Бывший украинский парламентарий добавил, что при первой возможности готовы перейти на сторону России и освобожденной Украины «минимум десяток фамилий из высших эшелонов власти».

В дальнейшем, подчеркнул Кива, количество открыто поддержавших действия РФ украинских чиновников и законодателей будет расти как снежный ком. Сторонникам России экс-депутат предложил свою помощь.

«Коллеги, телефон мой знаете. Пишите, всегда помогу встать на сторону добра и правды», — заключил Кива.