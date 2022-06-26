Украинским военным помогает тайная сеть шпионов из стран НАТО. На территории страны находятся десятки спецназовцев, заявила газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.

По словам собеседников издания, власти США и их союзники помогают Украине в том числе с помощью скрытой сети шпионов и спецназовцев. Зарубежные специалисты предоставляют украинским военнослужащим разведданные и оружие. Также они занимаются обучением бойцов.

Как уточнили авторы материала, большая часть работы тайной сети происходит за пределами Украины. Спецназовцы работают Германии, Франции и Великобритании. При этом на украинской территории находятся десятки иностранных силовиков и несколько сотрудников ЦРУ. При этом журналисты напомнили, что президент США Джо Байден неоднократно заверял, что не станет посылать американских военных на Украину.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби объяснил, почему Байден отказывает Украине в некоторых видах оружия. Он заявил, что составляющие военной помощи зависят от ситуации и изменений на фронтах.