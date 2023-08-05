Спецоперация 05 августа 2023, 12:54 Десятки спасенных жизней. Минобороны рассказало историю российского военного врача Минобороны: военный врач с позывным Спец спас десятки жизней на передовой в зоне СВО

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Российский военный врач с позывным Спец в зоне специальной операции спас десятки жизней солдат. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Несмотря на молодость, у врача уже есть огромный опыт в области полевой хирургии.

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«Все необходимое для оказания неотложной помощи у меня есть. Жгуты, турникеты, запас лекарств — все есть, чтобы спасти жизнь здесь и сейчас», — рассказал Спец.

Врач отметил, что на поле боя зачастую приходится оказывать не только медицинскую, но и психологическую помощь. Потому что все военнослужащие по-разному реагируют на полученные ранения и тяжесть состояния.

«Тепло вспоминаю встречи с людьми, которым удалось спасти жизнь. Благодарят, мне очень приятно. Хотя зачастую меня не знают даже в лицо, но это не так важно», — добавил он.

Ранее стало известно, что военные врачи провели сложнейшую операцию по извлечению игольчатого боеприпаса ВСУ из сердца военнослужащего.