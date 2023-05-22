Спецоперация 22 мая 2023, 11:33 Десятки мирных жителей остались в Артемовске ТАСС: в Артемовске остались несколько десятков мирных жителей, их эвакуируют РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные продолжат эвакуацию мирного населения из города Артемовска в Донецкой Народной Республике, там остались несколько десятков жителей. Об этом ТАСС рассказал представитель силовых структур ДНР.

«У нас есть четкое понимание, что еще несколько десятков мирных жителей остались в Артемовске. В ходе обследования подвалов эта цифра может поменяться в большую сторону», — сказал он.

Реклама

Источник подчеркнул, что сейчас идет активная эвакуация мирного населения в безопасную зону.

Об освобождении Артемовска стало известно 21 мая. Министерство обороны России заявило, что город освободили в результате наступления штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» при поддержке авиации и артиллерии Южной группировки войск.

Президент страны Владимир Путин поздравил военнослужащих с освобождением Артемовска, всех отличившихся воинов представят к государственным наградам.