Глава Энергодара сообщил о неудачной попытке десанта ВСУ высадиться в районе города | 360°

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Глава Энергодара сообщил о неудачной попытке десанта ВСУ высадиться в районе города

Глава ВГА Энергодара Волга сообщил о неудачной попытке высадки ВСУ

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Десантники Вооруженных сил Украины ночью 9 сентября попытались высадиться в Энергодаре со стороны Никополя. Об этом рассказал «Интерфаксу» глава администрации города Александр Волга.

«Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской. Удар успешно отражен», — сказал он.

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Украинских военных засекли в 01:00, а незадолго до этого артиллерия ВСУ обстреляла подстанцию «Луч», которая питает город, и повредила электросети. Жители Энергодара остались без света.

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В среду украинские военные попытались атаковать здание администрации Энергодара при помощи дрона-камикадзе. Беспилотник с самодельным взрывным устройством упал на крышу и загорелся, но пожар быстро потушили, никто не пострадал.

Это не первая провокация со стороны Украины. Они пытались высадиться под Энергодаром в день приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, однако российские военные предотвратили нападение.

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