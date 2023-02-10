Спецоперация 10 февраля 2023, 05:33 Десантники ВС России предотвратили прорыв противника в ЛНР «Лесник»: российские десантники уничтожили группу военных ВСУ и предотвратили прорыв в ЛНР РИА «Новости»

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Российские десантники уничтожили группу украинских военных, которые пытались пройти в тыл во время наступления двух рот в ЛНР. Командир подразделения с позывным «Лесник» рассказал РИА «Новости», что противников было порядка семи.

«Сегодня две парашютно-десантные роты наступали, в результате чего противник отошел и был замечен на левом фланге», — пояснил собеседник агентства.

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Он уточнил, что российские военные вовремя заметили маневр противника и не дали ему попасть в тыл. Группу украинских солдат ликвидировали, открыв огонь из АГС и минометов на дистанции 600 метров.

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В конце января спецназ ВСУ пытался совершить прорыв в Запорожье. Спецгруппа украинских военных попыталась сделать это во время ночных боев, однако их передвижение заметили благодаря квадрокоптеру с тепловизором. Это позволило артиллерии и расчету АГС нанести оперативный удар по противнику. Сбежать смог только один диверсант.

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