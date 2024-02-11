Спецоперация 11 февраля 2024, 09:28 Десантники установили российский флаг в освобожденном селе в ДНР РИА «Новости»: десантники установили российский флаг в освобожденном Веселом РИА «Новости»

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Тульские десантники установили российский флаг в освобожденном месяц назад селе Веселое в ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости».

Флаг появился в центре населенного пункта, возле памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Десантники посвятили это боровшимся с фашизмом дедам и прадедам. Командир подразделения назвал мероприятие «трепетным», отметив, что такое происходит не каждый день.

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«Сейчас будем устанавливать флаг в населенном пункте Веселое, которое отбили у ВСУ наши гвардейцы-десантники, честь и хвала им!» — произнес он.

Заместитель комбата пожелал бойцам новых побед и крепости духа при боевой работе на всех направлениях.

Об освобождении села подразделениями тульских десантников из состава группировки войск «Южная» стало известно 18 января. Штурмовые группы ВС России применили весь арсенал стрелкового вооружения, и в результате противник бежал, бросив раненых и убитых на поле боя. Позже Минобороны поделилось кадрами штурма опорного пункта ВСУ при освобождении Веселого.