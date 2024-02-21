Спецоперация 21 февраля 2024, 04:49 Десантники уничтожили склад с моторными лодками ВСУ на Днепре Десантники уничтожили склад с лодками ВСУ и пункт управления БПЛА на Днепре Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Российские десантники уничтожили на правом берегу Днепра пункт управления беспилотниками и склад с украинскими моторными лодками. Об этом сообщило Минобороны России.

«В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 „Гиацинт-Б“ <…> на правобережье реки (Днепр — прим. ред.), находящимся под контролем украинских формирований», — заявили в оборонном ведомстве.

Реклама

Корректировку огня осуществляли с беспилотника, который также фиксировал результаты огня — поражение цели и ее уничтожение. В ведомстве отметили, что точным ударом артиллеристы-десантники уничтожили пункт управления БПЛА и склад с восемью моторными лодками ВСУ.

Подпольщики во Львове дотла сожгли завод по производству дронов для ВСУ. Предприятие изготавливало до пяти тысяч беспилотников в месяц.