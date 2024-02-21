21 февраля 2024, 04:49
Десантники уничтожили склад с моторными лодками ВСУ на Днепре
Десантники уничтожили склад с лодками ВСУ и пункт управления БПЛА на Днепре
Российские десантники уничтожили на правом берегу Днепра пункт управления беспилотниками и склад с украинскими моторными лодками. Об этом сообщило Минобороны России.
«В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 „Гиацинт-Б“ <…> на правобережье реки (Днепр — прим. ред.), находящимся под контролем украинских формирований», — заявили в оборонном ведомстве.
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Корректировку огня осуществляли с беспилотника, который также фиксировал результаты огня — поражение цели и ее уничтожение. В ведомстве отметили, что точным ударом артиллеристы-десантники уничтожили пункт управления БПЛА и склад с восемью моторными лодками ВСУ.
Подпольщики во Львове дотла сожгли завод по производству дронов для ВСУ. Предприятие изготавливало до пяти тысяч беспилотников в месяц.
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