Спецоперация 06 февраля 2024, 16:45 Десантники уничтожили отделение пехоты ВСУ на Запорожском направлении Минобороны: десантники ВС России уничтожили до отделения пехоты ВСУ

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Расчеты FPV-дронов ставропольских десантников уничтожили до отделения пехоты ВСУ в укрытиях на Запорожском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны. Ведомство поделилось видео с места событий.

В министерстве отметили успешную работу операторов беспилотников. В кадр попали наведение на цель и ее мгновенное уничтожение.

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За сутки на Запорожском направлении уничтожили более 95 украинских военнослужащих, две бронированные машины и два пикапа. ВС России нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах трех населенных пунктов в Запорожской области. Во время контрбатарейной борьбы удалось поразить орудие Д-20 и САУ «Гвоздика».

Ранее американские СМИ назвали основной проблемой украинских войск нехватку снарядов и задержки с поступлением западной помощи. Отмечалось, что такое положение может создать «неопределенность в оперативных планах» ВСУ и вынудить их «принимать трудные решения».