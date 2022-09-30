Десантники разбили два танка ВСУ — видео с дрона | 360°

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Десантники разбили два танка ВСУ — видео с дрона

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30 сентября 2022, 06:56

Десантники разбили два танка ВСУ — видео с дрона

Минобороны России показало с квадрокоптера, как ВДВ нанесли огневое поражение ВСУ

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Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли массированный удар по позициям украинских войск. Среди уничтоженной техники — два танка. Минобороны России показало кадры операции, снятые при помощи квадрокоптера.

Огневые позиции Вооруженных сил Украины артиллеристы обнаружили с воздуха, при помощи разведывательных дронов. Командование приказало их уничтожить.

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В дело вступили десантники. Они нанесли массированный огневой удар по противнику. На кадрах видно, как военные прицелились и атаковали позиции. В результате ВСУ понесли потери в личном составе и военной технике, в том числе двух танков.

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Эксперт по безопасности Роман Насонов ранее объяснил, почему украинская армия почти не использует авиацию. Он сравнил ее эффективность с укусом комара — техника ВСУ старая и слабая, иногда падает на землю без участия российских войск. Украинские военные делают по два–три боевых вылета в сутки только для того, чтобы предоставить практику пилотам и обучить их летному делу.

Минобороны РФ

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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