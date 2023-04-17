17 апреля 2023, 09:14
Десантники поддержали пехоту в зоне СВО вопреки погодным условиям
Командир минометного расчета: десантники работают в зоне СВО в любую погоду
Минометчики Воздушно-десантных войск (ВДВ) нанесли удар по объектам украинских военных в зоне специальной военной операции. Работа продолжается, несмотря на погодные условия. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
«Погода не имеет никакого значения. Мы помогаем нашим пацанами на передке», — заявил командир минометного расчета с позывным По.
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Расчеты 82-миллиметровых минометов ВДВ на передовой оказывают поддержку пехоте, ликвидируют вскрытые опорные и наблюдательные пункты противника. Кроме того, они поражают легкобронированную технику и личный состав ВСУ.
По подчеркнул, что десантники в любых погодных условиях остаются на месте. В основном он и другие военнослужащие работают по ночам.
«Бывает, только придешь [в расположение] — обратно бежишь», — добавил он.
Ранее стало известно, что подразделения ВДВ на Запорожском направлении подготовили к выполнению любых боевых задач и при этом с минимальными потерями. Об этом заявил их инструктор.
Специальная военная операция РФ на Украине
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