Спецоперация 17 апреля 2023, 09:14 Десантники поддержали пехоту в зоне СВО вопреки погодным условиям Командир минометного расчета: десантники работают в зоне СВО в любую погоду Пресс-служба Минобороны

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Минометчики Воздушно-десантных войск (ВДВ) нанесли удар по объектам украинских военных в зоне специальной военной операции. Работа продолжается, несмотря на погодные условия. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

«Погода не имеет никакого значения. Мы помогаем нашим пацанами на передке», — заявил командир минометного расчета с позывным По.

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Расчеты 82-миллиметровых минометов ВДВ на передовой оказывают поддержку пехоте, ликвидируют вскрытые опорные и наблюдательные пункты противника. Кроме того, они поражают легкобронированную технику и личный состав ВСУ.

По подчеркнул, что десантники в любых погодных условиях остаются на месте. В основном он и другие военнослужащие работают по ночам.

«Бывает, только придешь [в расположение] — обратно бежишь», — добавил он.

Ранее стало известно, что подразделения ВДВ на Запорожском направлении подготовили к выполнению любых боевых задач и при этом с минимальными потерями. Об этом заявил их инструктор.