«Противник в панике убегал». Десантник рассказал, как взял в плен украинского военного | 360°

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«Противник в панике убегал». Десантник рассказал, как взял в плен украинского военного

«Звезда»: Российский десантник после двухчасового боя взял в плен украинского военного

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Десантник после двухчасового боя взял в плен украинского военного, который сообщил важную информацию о численности подразделений Вооруженных сил Украины. Российский военнослужащий рассказал телеканалу «Звезда» о случае на спецоперации.

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Справа наблюдатель увидел танк, на нем пехоту, сзади, по его словам, тоже подступали военные. Начался обстрел из артиллерийских орудий, минометов, стрелковых орудий и танков. Бой продолжался около двух часов.

«Ближе к концу боя противник в панике убегал. Один раз взял в плен в этот же день пленного. Мы допросили его. Рассказал об их численности», — сказал десантник.

Российские десантники ранее сорвали попытку контрнаступления ВСУ. Кадры с поля боя показало Минобороны России.

Именно десантники в ходе спецоперации решают самые сложные и ответственные задачи, объявил министр обороны Сергей Шойгу. Больше десяти тысяч военнослужащих получили государственные и воинские награды, 21 удостоен звания Героя России. Боевой состав ВДВ продолжат совершенствовать и наращивать в качестве основы сил быстрого реагирования.

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ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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