Эксклюзив 21 ноября 2022, 12:55 «Держал себя в руках». Боец батальона НМ ДНР спасся от летевших с украинских дронов гранат Боец Рустам Худайнуров признался, что во время СВО в него восемь раза прилетали гранаты

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Российский боец 127-го батальона 5-й бригады Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров стал известным после того, как видео с его участием завирусилось в Сети. На кадрах военнослужащий в окопе отбивался от ударов дрона ВСУ — голыми руками откидывал от себя гранаты. Рустам Худайнуров рассказал «360», что в него восемь раз с воздуха летели боеприпасы, один из которых взорвался у ног.

Военнослужащий находится в больнице. По его словам, видео с гранатами сняли 30 октября.

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Рустам признался, что страшно не было, он держал себя в руках. Именно самообладание помогло собраться и быстро отреагировать на прилеты.

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«Держал себя в руках, и было какое-то спокойствие. Мне повезло: руки-ноги на месте, осколки в ноге и в руке, почти вся правая сторона попала», — отметил он.

Худайнуров отметил, что насторожился, когда услышал звук пролетающего над окопом беспилотника. А когда посыпались боеприпасы, не растерялся. Видео в Сети он увидел 5 ноября.

«Я сразу жене отправил, показал. Да сразу себя узнал, я ждал, когда они скинут это видео», — заключил мужчина, отметив, что не собирается продолжать службу после возвращения из госпиталя, так как «нет здоровья».