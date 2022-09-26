Наказание за отправку неподготовленных бойцов на спецоперацию предложили ввести в России | 360°

Все новости

Общество

26 сентября 2022, 07:58

Работу пункта временного размещения беженцев в Белгородской области показали на видео

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:57

Дети пострадали при обстреле Горловки

Реклама

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:44

Власти Херсонской области захотели стать частью России уже в ближайшее время

Технологии

26 сентября 2022, 07:40

Хакеры RaHDIt опубликовали досье на украинских разведчиков

Мир

26 сентября 2022, 07:34

Правоцентристская коалиция стала победителем на выборах в Италии

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:31

МАГАТЭ убедилось в обстрелах Запорожской АЭС Украиной

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:22

Украинские боевики атаковали Донецк

Происшествия

26 сентября 2022, 07:20

Склад отходов лесного производства загорелся в ХМАО — видео

Спецоперация

26 сентября 2022, 07:00

ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР

Спецоперация

26 сентября 2022, 00:38

Наказание за отправку неподготовленных бойцов на спецоперацию предложили ввести в России

КПРФ подготовила законопроект о наказании за направление на СВО неподготовленных военных

Читать 360tv в

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ Сергей Казанков, Алексей Куринный и Юрий Синельщиков подготовили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за направление в зону боевых действий в рамках спецоперации неподготовленных военнослужащих. Согласно опубликованному в Telegram-канале партии документу, предусмотрено наказание от трех до пяти лет.

«Мы с коллегами подготовили законопроект, который вводит уголовную ответственность для должностных лиц за направление в зону боевых действий неподготовленных военнослужащих, а также ответственность за нехватку у них полноценной экипировки, одежды и других материальных запасов», — отметил Казанков.

Реклама

Законопроект призван защитить права граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации.

Реклама

Общероссийский народный фронт во всех регионах страны организовал центры содействия тем, чьи права нарушили при частичной мобилизации. ОНФ также проконтролирует, как организованы сбор и отправка мобилизованных россиян.

Госдума РФ

КПРФ

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

1

1

0

Реклама

Реклама