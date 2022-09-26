Наказание за отправку неподготовленных бойцов на спецоперацию предложили ввести в России | 360°

Спецоперация 26 сентября 2022, 00:38 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Наказание за отправку неподготовленных бойцов на спецоперацию предложили ввести в России КПРФ подготовила законопроект о наказании за направление на СВО неподготовленных военных Минобороны РФ

Читать 360tv в

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ Сергей Казанков, Алексей Куринный и Юрий Синельщиков подготовили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за направление в зону боевых действий в рамках спецоперации неподготовленных военнослужащих. Согласно опубликованному в Telegram-канале партии документу, предусмотрено наказание от трех до пяти лет.

«Мы с коллегами подготовили законопроект, который вводит уголовную ответственность для должностных лиц за направление в зону боевых действий неподготовленных военнослужащих, а также ответственность за нехватку у них полноценной экипировки, одежды и других материальных запасов», — отметил Казанков.

Реклама

Законопроект призван защитить права граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации.

Реклама

Общероссийский народный фронт во всех регионах страны организовал центры содействия тем, чьи права нарушили при частичной мобилизации. ОНФ также проконтролирует, как организованы сбор и отправка мобилизованных россиян.

0 0 0 1 1 0