Спецоперация 17 января 2023, 15:36 Депутаты Госдумы продлят контракты на службу в зоне СВО Сенатор Турчак: депутаты Госдумы продлят контракты и останутся в зоне спецоперации Telegram

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Принимающие участие в специальной операции на Украине депутаты Государственной думы продлят свои истекающие трехмесячные контракты и останутся нести службу в зоне боевых действий. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Совета Федерации Андрей Турчак.

«Решения о продолжении службы приняли депутаты Олег Голиков и Сергей Сокол. Они практически вместе подали заявления о добровольной мобилизации, вместе прошли обучение в Ростовской области и служат в БАРС „Каскад“. Они стали боевой командой», — написал он.

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Турчак добавил, что в зоне специальной операции останется и депутат Евгений Первышов.

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«Он выполняет боевые задачи наравне с другими добровольцами и домой не собирается. Недавно уведомил, что хочет продлить контракт», — подчеркнул политик.

Сам Турчак посещал зону специальной операции еще осенью. Его автомобиль попал под обстрел националистов, но никто не пострадал.