Депутаты 18 мая обсудят запрет на обмен националистов
Депутаты планируют запретить обмен украинских националистов. Такое предложение внес глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его поддержали депутаты. Об этом сообщил ТАСС.
«Комитет по обороне предлагает включить завтра в порядок работы Государственной думы рассмотрение проекта постановления по поручению председателя Государственной думы [Вячеслава Володина] о недопущении обмена нацистских преступников», — сказал Картаполов.
На его предложение откликнулся первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Он призвал депутатов поддержать Картаполова. Они согласились. Присутствующие на заседании решили начать завтрашнюю пленарную встречу с обсуждения этого предложения.
Националисты стали чаще выходить с территории «Азовстали». Военный журналист Алексей Борзенко предположил, что это может быть «подсадной уткой». Он отметил, что оставшиеся на «Азовстали» националисты знают, что их ждет уголовное преследование при сдаче в плен.
«У них агония. Главное, что заканчиваются боеприпасы. Они отвечают одиночными выстрелами — это первый признак. Уже не стреляют очередями, как раньше», — сказал Борзенко.