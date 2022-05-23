Депутат Вассерман заявил, что голод на Украине создали искусственно

Власти Украины намеренно провоцируют голод в стране. Таким мнением поделился журналист, публицист, политический консультант, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман. Об этом сообщило РИА ФАН.

Накануне появилась информация о том, что украинское зерно стали экспортировать в Европу и далее в Соединенные Штаты. Кроме того, Генштаб ВСУ поручил избавляться от всех продовольственных складов в Донбассе во время отступления. Из-за этого поручения уничтожили элеваторный комплекс в Рубежном, в котором находилось более 30 тысяч тонн зерна.

«Киевский режим прекрасно понимает, что его дни сочтены. Территории, освобожденные от украинских националистов, вновь оккупировать он не сможет. Поэтому прибегает к тактике выжженной земли. Эта методика достаточно популярна. Суть ее в том, чтобы противник тратил побольше ресурсов на жизнеобеспечение на занимаемых им территориях, из-за чего оставалось бы меньше сил на боевые действия», — заявил Вассерман.