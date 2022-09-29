Николай Валуев получил повестку | 360°

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Николай Валуев получил повестку

Газета «Известия»: депутат Валуев получил повестку и намерен отправиться в военкомат

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Депутат Государственной думы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев получил повестку из военного комиссариата. Об этом он сообщил газете «Известия».

«Вроде всем уже пришли, вот и мне. Пойду в военкомат. Мои коллеги молодцы, встали на воинский учет в Государственной думе, а мне еще домой ехать нужно», — заявил депутат.

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Валуев уточнил, что отправится в военкомат на следующей неделе.

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«На Украину прибыли десяти тысяч иностранных наемников, поэтому решение о частичной мобилизации важное для страны. Военным Донбасса и российской армии нужно оказать поддержку», — добавил Валуев.

Ранее государственный портал объясняем.рф сообщил, что педагоги получат право раздавать повестки военнообязанным в рамках частичной мобилизации, если соответствующие полномочия им определит руководитель муниципального образования.

Один из мобилизованных в Московской области рассказал «360», что добровольно принял решение отправиться на фронт, не дожидаясь повестки.

Депутаты

Частичная мобилизация в РФ

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