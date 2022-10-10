Депутат Шхагошев: Россия всегда жетско ответит на теракты | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 20:03 Поделиться Telegram

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Viber Депутат Шхагошев: Россия всегда жетско ответит на теракты

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Россия всегда отвечала и будет жестко отвечать на террористические акты. Об этом в разговоре с RT сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя заявление Владимира Путина о том, что ответы на украинские теракты на территории России будут незамедлительными.

По словам депутата, сегодняшний массированный удар по городам и инфраструктуре Украины — ответ на все террористические акты в России, которые совершала украинская сторона.

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Он добавил, что это знак всем силам, которые занимаются разжиганием конфликта — в том числе США.

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«Ждем включения в этот процесс разума и здравого смысла», — заключил депутат.

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