Депутат рассказал о высоком профессионализме, с каким поддерживается безопасность референдумов | 360°

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Депутат рассказал о высоком профессионализме, с каким поддерживается безопасность референдумов

Депутат ГД Бичаев: безопасность референдумов поддерживается на высоком уровне

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Силовые структуры делают незаметную для глаз, но в высшей степени эффективную работу по обеспечению безопасности референдумов о присоединении бывших территорий Украины к России. Об этом РИА «Новости» рассказал работающий в Бердянске в качестве наблюдателя депутат Госдумы Артем Бичаев.

«Хотелось, честно говоря, отметить хорошую работу служб безопасности: и Министерства обороны, и Росгвардии, и других специальных служб», — сказал он, уточнив, что принятые меры не видны глазу обывателей и в том числе полностью ликвидировали какой-либо дискомфорт в процессе голосования.

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По его словам, «эти люди уже которую ночь не спят и круглые сутки напролет стараются сделать все, чтобы все прошло без происшествий».

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По информации ВЦИОМ, вхождение Запорожской и Херсонской областей в состав России поддерживают почти 90% жителей. В ЛНР и ДНР цифры еще выше — там о признании республик российскими субъектами высказались по 97% респондентов.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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Референдумы о присоединении к России

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