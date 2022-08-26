Депутат Рады назвал русофобию единственной политикой Украины

Депутат Рады Украины Алексей Гончаренко во время посещения Латвии высказался о политике в отношении России. По его мнению, у Киева нет иного выбора. Об этом парламентарий написал в Telegram-канале.

«Украину и Латвию обвиняют в русофобии — но это единственная возможная для нас политика», — отметил Гончаренко.

При этом русофобия украинских властей не направлена против этнических русских, утверждает политик. Гончаренко считает, что сейчас Киев борется с «Российской империей». Он не стал уточнять, о чем конкретно идет речь, поскольку после 1917 года такое государство перестало существовать.

Гончаренко объяснил историческую необходимость борьбы с Россией из-за «покорения» Украины в XVIII веке. Однако вхождение территорий, на которых находится современная Украина, в состав Русского царства было добровольно и произошло при гетмане Богдане Хмельницком.

Русофобская политика также процветает в прибалтийских странах. Ранее в Литве неизвестные залили краской памятник павшим советским воинам.