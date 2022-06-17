Депутат предсказал, на кого могут обменять приговоренных к смерти в ДНР британцев

Граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, приговоренных в ДНР к смертной казни за участие в боевых действиях в Донбассе в составе ВСУ, могут обменять только на граждан России и российских военнослужащих. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«Мы должны быть прагматичны. Я так понимаю, есть и наши пленные в руках украинской стороны. Поэтому если идти на это (обмен), то это должна быть очень адекватная история. <…> Это должны быть только российские граждане и только российские военнослужащие. Другого просто быть не может», — заявил депутат.

Луковой подчеркнул, что вопрос может решаться исключительно на «уровне высшего руководства». Он призвал прекратить спекуляции на тему обмена осужденных иностранцев на кого-либо другого, включая украинского политика Виктора Медведчука. По мнению Лугового, это «несоизмеримая история».

Депутат Госдумы убежден, что ситуация с осужденными на казнь участниками ВСУ продолжает оставаться в поле зрения британской прессы и это довольно неудобная ситуация для главы украинского государства Владимира Зеленского.

Шон Пиннер, Эйден Аслин и Саадун Брагим сложили оружие и сдались в плен в середине апреля. Они принимали участие в боях в составе подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе. Официального статуса военных, по утверждению ДНР, они не имеют, поэтому на гуманное обращение, как комбатанты, рассчитывать не могут. Суд республики приговорил их к смертной казни через расстрел. Прошение о помиловании осужденные могут подать после вступления приговора в законную силу.