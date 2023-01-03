03 января 2023, 13:14
Депутат ответил на заявления о подготовке нового наступления России на Украину
Депутат Гурулев заявил, что никто не узнает о подготовке РФ нового наступления на Украину
Заявления украинских военных о якобы подготовке Россией нового наступления на Украину ничего не значат, потому что если атака и правда планируется, то об этом никто не узнает. Об этом в беседе с Ura.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
Ранее один из командиров полка «Азов»* Максим Жорин заявил, что Россия в скором времени предпримет новое масштабное наступление на Украину с помощью мобилизованных военных.
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«Если новое наступление и правда готовится, то никто, включая ВСУ, об этом никогда не узнает», — ответил Гурулев.
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Депутат отметил, что главной задачей российских военнослужащих является поиск верного направления удара, чтобы окружить противника и нанести ему максимальный урон.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в Альянсе не видят предпосылок к вероятным уступкам России, поэтому конфликт затянется на долгий срок. При этом он назвал ускоренные поставки оружия Украине кратчайшей дорогой к миру, писал RT.
* «Азов» — нацбатальон, признан в России террористической организацией.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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