Спецоперация 03 января 2023, 13:14 Депутат ответил на заявления о подготовке нового наступления России на Украину Депутат Гурулев заявил, что никто не узнает о подготовке РФ нового наступления на Украину РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заявления украинских военных о якобы подготовке Россией нового наступления на Украину ничего не значат, потому что если атака и правда планируется, то об этом никто не узнает. Об этом в беседе с Ura.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

Ранее один из командиров полка «Азов»* Максим Жорин заявил, что Россия в скором времени предпримет новое масштабное наступление на Украину с помощью мобилизованных военных.

Реклама

«Если новое наступление и правда готовится, то никто, включая ВСУ, об этом никогда не узнает», — ответил Гурулев.

Реклама

Депутат отметил, что главной задачей российских военнослужащих является поиск верного направления удара, чтобы окружить противника и нанести ему максимальный урон.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в Альянсе не видят предпосылок к вероятным уступкам России, поэтому конфликт затянется на долгий срок. При этом он назвал ускоренные поставки оружия Украине кратчайшей дорогой к миру, писал RT.

* «Азов» — нацбатальон, признан в России террористической организацией.