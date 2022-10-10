Депутат Морозов заявил, что удары по Киеву стали правомерным ответом на теракт на Крымском мосту | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 17:06 Поделиться Telegram

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Viber Депутат Морозов заявил, что удары по Киеву стали правомерным ответом на теракт на Крымском мосту

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Удары по городам Украины являются правомерным ответом на теракт, произошедший на Крымском мосту. Таким мнением поделился депутат Госдумы Олег Морозов. Об этом сообщил LIFE.

По словам политика, Россия предупреждала Украину о жестких ответных действиях в случае пересечения красной линии. Он подчеркнул, что такой подход необходим для победы в ходе специальной военной операции.

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Морозов подчеркнул, что, благодаря действиям военных, сегодня удалось добиться существенного перелома.

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